Volley Reggio Calabria vittoria netta su Sabaudia | Laganà e compagni blindano il primato nel girone A3

La Domotek Volley Reggio Calabria vince senza problemi contro Sabaudia e si prende la testa del girone A3. I ragazzi di Laganà hanno dominato l'incontro, chiudendo con un secco 3-0 al PalaCalafiore. Ora il primato è più saldo che mai, e la squadra guarda avanti con fiducia.

La Domotek Volley Reggio Calabria blinda la vetta: Laganà, un sogno inseguito partita dopo partita. Reggio Calabria, 8 febbraio 2026 – La Domotek Volley Reggio Calabria ha consolidato il suo primato nel girone blu di Serie A3 superando Sabaudia con un netto 3-0 al PalaCalafiore. Una vittoria che non è solo un dato statistico, ma la conferma di una squadra capace di reagire alle difficoltà e di imporsi con carattere. La prestazione di ieri sera, che ha visto la formazione reggina dominare l’incontro, è un segnale forte per tutto il campionato e un chiaro messaggio ai rivali: la Domotek Volley è un’entità solida e determinata a raggiungere traguardi importanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domotek Volley, la nona sinfonia risuona in vettaLa Domotek Volley Reggio Calabria firma la nona vittoria consecutiva. Riscattato anche il passiva dell’andata contro Sabaudia, ultima a battere i reggini in capionato. Grande prova, mentale, passional ... reggiotv.it

Domotek Volley-Sabaudia, Polimeni: ogni sacrifico dei ragazzi è ripagato. Pubblico alle 16? Siamo abitudine dei regginiLa Domotek Volley Reggio Calabria batte 3-0 Sabaudia e blinda la vetta del Girone Blu di Serie A3. Mister Polimeni ha analizzato così la gara: bilancio positivo. L’ho detto in quasi ogni intervista, ... strettoweb.com

