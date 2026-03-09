Dopo Sanremo Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti | Mi ha cambiato la vita

Dopo la partecipazione a Sanremo, Cleo delle Bambole di Pezza ha deciso di farsi tatuare il volto di Carlo Conti. La cantante ha condiviso l'idea come un modo per ringraziare il conduttore e direttore artistico del festival, sottolineando come questa scelta rappresenti un gesto significativo per lei. Il tatuaggio è stato realizzato in un momento speciale e personale, lasciando un segno visibile di gratitudine.

(Adnkronos) – Carlo Conti diventa un tatuaggio. E’ il ‘grazie’ di Cleo, cantante delle Bambole di Pezza, per il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026. La frontwoman della band rivelazione del Festival, apprezzata per la sua energia e i suoi messaggi, spiega la decisione sui social: “Carlo Conti mi ha cambiato la vita. Tutti i tatuaggi che ho, quando li guardo mi mettono di buon umore e questo è assolutamente uno di questi”. Cleo ripercorre gli anni più difficili della sua vita, quando ha scelto di dedicarsi totalmente alla musica: “Chi mi conosce da vicino sa quanto sono stati difficili questi anni per me: ho rinunciato all’idea di avere un piano B e questo mi ha creato non pochi problemi e pensieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

