Cleo delle Bambole di Pezza si tatua il viso di Carlo Conti sul braccio il conduttore | Al sole non mettere la crema

Durante l'ultima edizione di Sanremo, Cleo delle Bambole di Pezza ha mostrato un tatuaggio sul braccio raffigurante il volto di Carlo Conti, confermando quanto annunciato in precedenza. Il conduttore, presente all’evento, ha commentato con ironia un consiglio sulla protezione solare. La cantante ha condiviso l’immagine del tatuaggio durante l’evento, attirando l’attenzione dei presenti.

Carlo Conti spiega perché non ha consegnato i fiori alle Bambole di Pezza a Sanremo: “Mi scuso, rimedierò”Carlo Conti in conferenza stampa di presentazione della terza serata di Sanremo, si è scusato con le Bambole di pezza che ieri sera non hanno...

La brianzola Martina Cleo (che guida le Bambole di Pezza) conquista SanremoSi sono esibite ieri sera, martedì 24 febbraio, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo andando in scena al teatro Ariston.

Temi più discussi: Lo slip dress di Cleo delle Bambole di pezza alla finale di Sanremo è un manifesto; Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza ad un soffio dal podio nella serata cover; Sanremo 2026, la scritta sull'abito di Cleo delle Bambole di Pezza: ecco cosa dice; Sanremo, tutta Limbiate canta Resta con me delle Bambole di pezza.

Martina Cleo Ungarelli, origini e fidanzato: chi è la cantante delle Bambole di PezzaScopri chi è la cantante delle Bambole di Pezza: età, origini, genitori, fidanzato e carriera di Martina Cleo Ungarelli. tag24.it

Le Bambole di Pezza tornano sulla polemica al Festival di Sanremo: “Un giornalista ci ha chiamate ‘ragazze’ per sminuirci e poi è andato via”. La band denuncia attacchi simbolici e patriarcali, anche sui social #sanremo2026 #bamboledipezza #milano #news - facebook.com facebook

La finale parte forte: Bambole di Pezza tra le prime sul palco con “Resta con me”! #extrafestival x.com