Claude Code si aggiorna | arriva Code Review per controllare il codice

Claude Code introduce una nuova funzione chiamata Code Review, che permette di controllare e verificare il codice scritto dagli sviluppatori. Questa novità mira a migliorare il processo di revisione automatica, offrendo strumenti più avanzati per analizzare il lavoro dei programmatori. L’aggiornamento coinvolge la piattaforma di intelligenza artificiale, che ora integra questa capacità di controllo del codice.

Nel mondo dello sviluppo software, oggi l’AI non si limita a scrivere codice: può anche revisionarlo. Anthropic ha appena lanciato Code Review, uno strumento integrato in Claude Code che esamina automaticamente il codice generato dall’intelligenza artificiale, individuando bug prima che finiscano nel software. In pratica, l’AI genera il problema e l’AI propone la soluzione, lasciando agli sviluppatori il ruolo di supervisori. Il cosiddetto vibe coding, ovvero dare istruzioni in linguaggio naturale all’AI per produrre codice in pochi minuti, ha accelerato enormemente lo sviluppo. Tuttavia, ha creato un nuovo collo di bottiglia: qualcuno deve verificare tutte le modifiche prima che vengano integrate nel software. 🔗 Leggi su Billipop.com

