Claude Code promette un futuro in cui chiunque si farà i suoi software

Claude Code promette un futuro in cui chiunque potrà creare i propri software. In queste settimane, questa idea fa discutere molto tra gli esperti di intelligenze artificiali. La sua promessa di semplificare lo sviluppo di programmi attira l’attenzione, mentre gli addetti ai lavori si chiedono cosa cambierà nel mondo della tecnologia.

Un piccolo imprenditore ha bisogno di gestire i bilanci della sua azienda. Invece di comprare la costosa licenza per un software esistente, però, chiede a un'intelligenza artificiale (AI) di svilupparne uno appositamente per lui. L'AI comincia a lavorarci e, nel giro di poche ore, il software è pronto e l'imprenditore può iniziare a usarlo. È uno scenario futuro ritenuto molto probabile, e su cui il settore tecnologico sta investendo molto. Ormai da anni, infatti, nella Silicon Valley si discute dei cosiddetti "agenti", cioè i sistemi di AI in grado di agire per conto dell'utente, gestendo i file del suo computer o navigando online autonomamente.

Anthropic attacca OpenAI, accusandola di puntare troppo sui pubblicità per monetizzare i loro prodotti.

Arriva Claude Opus 4.6, l’intelligenza artificiale di Anthropic punta alle aziendeContesto esteso, agenti collaborativi e integrazione nei flussi aziendali: la sfida a OpenAI e Google non è sullo spettacolo, ma sulla produttività reale delle imprese. ilsole24ore.com

Claude non ti mostrerà mai una pubblicità nelle chatLa promessa di Anthropic, Claude rimarrà senza pubblicità; al Super Bowl prenderà in giro OpenAI e la scelta di portarla su ChatGPT. punto-informatico.it

Apple integra supporto per agentic coding in Xcode. Sviluppatori possono usare agenti come Claude Agent di Anthropic e Codex di OpenAI per l'intero ciclo di sviluppo: ricerca docs, analisi file, aggiornamenti e iterazioni. Compatibile con Model Context Proto x.com

Se siete interessati in AI e non vivete dentro una caverna sicuramente avrete provato o almeno letto di clawdcode che ha cambiato nome in moltbot che ha cambiato nome in openclaw. È una sorta di Claude code senza freni di sicurezza che con un po' di auto facebook