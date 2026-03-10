Civitavecchia | incendio una donna muore e tre feriti

Martedì 10 marzo 2026, a Civitavecchia, un incendio scoppiato in un appartamento di via Bramante ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre tre persone. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e avviare le indagini. La dinamica dell’incendio e le cause che lo hanno scatenato sono ancora da chiarire.

Una tragedia improvvisa ha colpito il pomeriggio di martedì 10 marzo 2026 a Civitavecchia, dove un incendio divampato in un appartamento di via Bramante ha causato la morte di una donna e ferito altre tre persone. Le fiamme hanno preso vita intorno alle 16:00 nel terzo piano di una palazzina, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con operazioni di spegnimento e ventilazione forzata per liberare le scale dai fumi tossici. Mentre i soccorritori si prodigavano per contenere il rogo, è stato scoperto il corpo della vittima deceduta all'interno dell'abitazione colpita. Il bilancio umano e l'intervento dei soccorsi. La scena dell'incidente ha richiesto il coordinamento immediato delle squadre antincendio, supportate anche da rinforzi giunti da Cerveteri per gestire l'emergenza.