Incendio in via Grazzano muore una donna

Un incendio si è verificato questa mattina in via Grazzano, coinvolgendo una palazzina rossa all’angolo con via della Cisterna, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza. Purtroppo, l’incendio ha provocato il decesso di una donna. Le autorità sono intervenute prontamente sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Incendio in via Grazzano in mattinata. Le fiamme hanno colpito la palazzina di colore rosso che si trova all'angolo con via della Cisterna, di fronte alla caserma della Guardia di finanza. L'anziana che viveva nell'appartamento del terzo piano da cui sono state originate le fiamme, non è chiaro.

