Più caldo e meno piogge | come è cambiato il clima a Latina in 18 anni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più spesso si parla di cambiamenti climatici e di come questi abbiano smesso di essere una previsione lontana per trasformarsi in una realtà quotidiana. Ondate di calore sempre più intense, eventi meteorologici estremi e periodi di siccità prolungata stanno modificando il nostro modo di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

pi249 caldo e meno piogge come 232 cambiato il clima a latina in 18 anni

© Latinatoday.it - Più caldo e meno piogge: come è cambiato il clima a Latina in 18 anni

Leggi anche: Clima, il 2024 l’anno più caldo mai registrato

Leggi anche: Clima, Copernicus: settembre più caldo di sempre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.