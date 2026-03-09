A Bari il miglior clima d’Italia la classifica

A Bari si trova il miglior clima d’Italia, secondo l’Indice del clima del Sole 24 Ore. È il terzo anno consecutivo che la città si posiziona in cima alla classifica, che valuta le condizioni climatiche dei territori nazionali. Questa rilevazione rappresenta la prima fase dell’indagine sulla qualità della vita condotta annualmente dallo stesso quotidiano.

(Adnkronos) – Per il terzo anno consecutivo Bari ha il miglior clima d’Italia, secondo l’Indice del clima del Sole 24 Ore, prima tappa di avvicinamento all’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore che ogni anno misura i territori più vivibili del Paese. La classifica sul clima, in particolare, fotografa il benessere climatico e racconta quali sono le città capoluogo in grado di offrire le condizioni meteo migliori a chi vive sul territorio. Gli indicatori presi in esame fotografano 15 parametri meteorologici, grazie ai dati – rilevati e validati da 3bmeteo – aggiornati all’ultimo decennio 2015-2025. Fotografati anche i trend climatici 2010-2025: la temperatura media annua è cresciuta di 1,8°C dal 2010, con incrementi più forti al Nord (+2,3°C) rispetto a Centro (+1,9°C) e Sud (+1,3°C). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

