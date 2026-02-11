Turismo nelle Marche parla Marina Santucci | Ancora record La strategia punta sui piccoli borghi

La Regione Marche conferma il suo successo nel settore turistico. I dati ufficiali mostrano 2,9 milioni di arrivi nel 2025, con un incremento del 6,9% rispetto all’anno precedente e un aumento del 22,5% rispetto al 2019. Marina Santucci, presente alla Bit 2026, sottolinea che la strategia si concentra sui piccoli borghi, che attirano sempre più visitatori. La regione punta a mantenere questa crescita, valorizzando le sue caratteristiche più autentiche.

«Ancora record». La Regione Marche apre la Bit 2026 presentando i dati del turismo: 2,9 milioni di arrivi nel 2025 con un aumento del 6,9% rispetto al 2024 e un + 22,5% rispetto al 2019. Una destinazione sempre più attrattiva e capace di offrire esperienze autentiche durante tutto l’anno che si racconta nello stand rinnovato e curato dall’Agenzia internazionale per il turismo e l’internazionalizzazione (Atim). «Una vetrina strategica per la promozione del territorio e degli operatori turistici regionali - dichiara Marina Santucci, direttore di Atim Marche - conferma l’impegno della Regione Marche e di Atim nel promuovere un modello turistico integrato, esperienziale e orientato alla crescita internazionale, con l’obiettivo di consolidare flussi turistici qualificati e valorizzare l’intero territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

