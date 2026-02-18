Zes nelle Marche estesi anche alla nostra regione bonus giovani e incentivi per l' occupazione femminile
La regione Marche potrà beneficiare della Zes, una misura che permette di ottenere agevolazioni fiscali per le assunzioni. La decisione è stata presa per favorire l’occupazione e sostenere le imprese locali. In particolare, il bonus giovani e gli incentivi per l’occupazione femminile saranno disponibili anche in questa zona strategica. La misura mira a rilanciare il mercato del lavoro e a incentivare le assunzioni di giovani, donne e lavoratori over 35 nella regione. La novità entrerà in vigore a breve.
ANCONA - Estesa anche alle regioni Marche e Umbria la possibilità di usufruire della decontribuzione se si assume nelle Zone economiche speciali con un'attenzione particolare a giovani, donne e lavoratori over 35. Esprime soddisfazione l’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro: «Accolgo con grande soddisfazione la decisione di estendere il bonus giovani anche alle Marche nell’ambito della Zes e di prorogare gli incentivi per l’occupazione femminile. È un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso il lavoro stabile e di qualità». «Si tratta - aggiunge Bugaro - di strumenti fondamentali per sostenere le imprese che assumono e per offrire opportunità reali a giovani e donne, rafforzando la competitività del sistema produttivo regionale.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Milleproroghe, saltano i bonus giovani e donne: niente proroga per gli incentivi all’occupazioneIl decreto Milleproroghe non prevede la proroga di un anno per i bonus giovani under 35 e donne, strumenti fondamentali per promuovere l’occupazione giovanile e femminile, soprattutto in presenza di svantaggi.
A chi spetta il Bonus Giovani Under 35, requisiti estesi anche a Partite Iva: come ottenere 500 euro al meseL’Inps ha confermato che il bonus di 500 euro al mese, introdotto dal decreto Coesione, è disponibile anche per i giovani con partita IVA sotto i 35 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Zes unica, programmazione più efficace con il calendario dilatato fino al 2028.
Banca e Zes insieme: UniCredit sostiene l'accesso al credito nel MezzogiornoUniCredit si unisce al protocollo ZES-ABI per ampliare l'accesso al credito alle imprese del Mezzogiorno, con strumenti finanziari innovativi, servizi di profilazione ESG e un tavolo permanente di con ... notizie.it
Estensione della ZES unica a Marche e Umbria. In Gazzetta la Legge 18 novembre 2025, n. 171È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 19 novembre 2025, la Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante: «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e ... finanzaefisco.com
LE MARCHE ENTRANO NEL PIANO STRATEGICO DELLA ZES: APPROVATE LE RICHIESTE DELLA REGIONE “Le Marche da oggi entrano ufficialmente nel Piano Strategico della ZES e sono state accolte le nostre richieste, in particolare quelle relative all’i facebook
Zes., il segretario confederale della Cisl #IgnazioGanga: «Bene l’allargamento a Marche e all’Umbria. Una scelta coerente che rafforza l’impianto strategico e riduce frammentazioni territoriali». Leggi il comunicato cisl.it/notizie/in-evi… x.com