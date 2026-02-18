Zes nelle Marche estesi anche alla nostra regione bonus giovani e incentivi per l' occupazione femminile

La regione Marche potrà beneficiare della Zes, una misura che permette di ottenere agevolazioni fiscali per le assunzioni. La decisione è stata presa per favorire l’occupazione e sostenere le imprese locali. In particolare, il bonus giovani e gli incentivi per l’occupazione femminile saranno disponibili anche in questa zona strategica. La misura mira a rilanciare il mercato del lavoro e a incentivare le assunzioni di giovani, donne e lavoratori over 35 nella regione. La novità entrerà in vigore a breve.

ANCONA - Estesa anche alle regioni Marche e Umbria la possibilità di usufruire della decontribuzione se si assume nelle Zone economiche speciali con un'attenzione particolare a giovani, donne e lavoratori over 35. Esprime soddisfazione l’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro: «Accolgo con grande soddisfazione la decisione di estendere il bonus giovani anche alle Marche nell’ambito della Zes e di prorogare gli incentivi per l’occupazione femminile. È un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso il lavoro stabile e di qualità». «Si tratta - aggiunge Bugaro - di strumenti fondamentali per sostenere le imprese che assumono e per offrire opportunità reali a giovani e donne, rafforzando la competitività del sistema produttivo regionale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

