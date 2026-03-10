Cinema e linguaggio cinematografico nella didattica collaborazione con sale cinematografiche Se ne discute in Parlamento

Alla Camera dei deputati si stanno discutendo diverse proposte di legge relative al settore del cinema e dell’audiovisivo. La discussione riguarda anche la collaborazione tra istituzioni e sale cinematografiche per l’uso del linguaggio cinematografico nella didattica. Le iniziative mirano a regolamentare e promuovere interventi specifici nel comparto. La discussione è in corso e coinvolge vari rappresentanti politici.

Alla Camera dei deputati sono in discussione diverse iniziative legislative dedicate al settore del cinema e dell'audiovisivo. I testi (tra cui: la proposta A.C. 2360 presentata da deputati del Partito democratico guidati da Elly Schlein, la proposta A.C. 2578 promossa da Federico Mollicone e altri parlamentari della maggioranza e la proposta A.C. 2794 presentata dalla deputata Valentina Grippo) affrontano la riorganizzazione delle politiche pubbliche per il comparto.