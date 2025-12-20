Blitz della Guardia di finanza Sequestrati 3000 addobbi natalizi
In occasione delle festività i militari del Comando Provinciale di Lucca hanno intensificato i controlli sulla sicurezza dei prodotti, concentrandosi sulla vendita dei prodotti natalizi. Nel corso di un’attività ispettiva, i Finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre 3.000 articoli non conformi alle prescrizioni indicate dal Codice del Consumo. I prodotti in questione, palline di Natale, fiocchi natalizi e vari addobbi decorativi, esposti sugli scaffali in vendita al pubblico, si presentavano privi di quelle informazioni necessarie per essere commercializzati, ponendosi in violazione dell’art. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Decorazioni e addobbi natalizi non conformi. Blitz della finanza: oltre 100mila i prodotti sequestrati
Leggi anche: Bergamo, decorazioni e addobbi natalizi non sicuri. Blitz della finanza: oltre 110mila i prodotti sequestrati
Treviglio, decorazioni abusive e pericolose: blitz natalizio della Guardia di finanza, sequestrati 110 mila articoli; Maxi sequestro della guardia di finanza, 800mila prodotti irregolari bloccati prima del Natale; Blitz della Finanza al luna park: maxi sequestro di falsi 'Labubu' (e non solo); Decorazioni e addobbi natalizi non conformi. Blitz della finanza: oltre 100mila i prodotti sequestrati.
Blitz della Guardia di finanza. Sequestrati 3000 addobbi natalizi - In occasione delle festività i militari del Comando Provinciale di Lucca hanno intensificato i controlli sulla sicurezza dei prodotti, concentrandosi sulla vendita dei prodotti natalizi. lanazione.it
Treviglio, decorazioni abusive e pericolose: blitz natalizio della Guardia di finanza, sequestrati 110 mila articoli - Intensificati i controlli sulle attività: segnalati in via amministrativa i legali rappresentanti di tre società ... bergamo.corriere.it
Guardia di Finanza, nuovo blitz per il Natale sicuro: sequestrati 3mila articoli non conformi - Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione pche prevede il pagamento di un importo fino ad un massimo di 25832 euro ... luccaindiretta.it
IL BLITZ | Il controllo della Guardia di Finanza porta alla chiusura temporanea di un’attività di compravendita preziosi - facebook.com facebook
Blitz della guardia di finanza: sequestrati 90mila giocattoli ed articoli natalizi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.