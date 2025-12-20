In occasione delle festività i militari del Comando Provinciale di Lucca hanno intensificato i controlli sulla sicurezza dei prodotti, concentrandosi sulla vendita dei prodotti natalizi. Nel corso di un’attività ispettiva, i Finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre 3.000 articoli non conformi alle prescrizioni indicate dal Codice del Consumo. I prodotti in questione, palline di Natale, fiocchi natalizi e vari addobbi decorativi, esposti sugli scaffali in vendita al pubblico, si presentavano privi di quelle informazioni necessarie per essere commercializzati, ponendosi in violazione dell’art. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz della Guardia di finanza. Sequestrati 3000 addobbi natalizi

