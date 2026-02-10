Palazzo Madama nel Tricolore | il Senato onora le vittime del XX secolo nel Giorno del Ricordo

Nel cuore di Roma, Palazzo Madama si tinge di tricolore per ricordare le vittime del XX secolo. Questa mattina, il Senato ha celebrato il Giorno del Ricordo con una cerimonia semplice e senza grandi eventi ufficiali. La facciata del palazzo si è colorata di rosso, bianco e verde, simboli di una memoria da non dimenticare. Nessuna folla, solo un gesto di rispetto che si aggiunge alle tante iniziative di questa giornata.

Roma, 9 febbraio 2026 – La facciata di Palazzo Madama, cuore pulsante della vita politica italiana e sede del Senato della, si è vestita dei colori della bandiera nazionale in occasione del Giorno del Ricordo. L’illuminazione, un gesto simbolico di grande impatto visivo, mira a onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita nelle guerre, nei genocidi e nelle repressioni che hanno segnato il XX secolo. L’iniziativa, promossa direttamente dal Senato, si inserisce in un contesto di riflessione e commemorazione che coinvolge l’intera nazione. L’evento, che ha avuto luogo nella serata odierna, sottolinea l’importanza di preservare la memoria storica e di promuovere i valori di pace e riconciliazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

