Da Adolescence a M-Il figlio del secolo | le migliori serie tv del 2025

Ecco le principali serie TV del 2025, dalla giovane adolescenza a grandi narrazioni storiche. Analizzano la società odierna, utilizzando elementi di fantascienza e riferimenti storici. Una selezione per chi desidera approfondire temi attuali e riflettere sul nostro tempo attraverso produzioni di qualità.

Decifrare la società contemporanea (anche) attraverso la fantascienza e la Storia, presente e passata. Alcuni dei generi predominanti nel 2025 delle serie tv, un anno caratterizzato da attese novità, da precisi sguardi storici (di ritorno) e da conferme entrate ormai nell’immaginario collettivo, anche per quanto riguarda l’animazione. Tra le (mini)serie dell’anno c’è sicuramente “Adolescence”, creata da Jack Thorne e Stephen Graham per Netflix. Un vero e proprio vortice angosciante girato in piano sequenza, per questo thriller britannico che vede un nucleo familiare sottosopra, dopo l’arresto del tredicenne Jamie (Owen Cooper), arrestato per l’omicidio di una ragazza adolescente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

