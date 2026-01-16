Tirreno-Adriatico 2026 svelato il percorso | c’è lo sterrato tre arrivi in salita e una cronometro

È stato annunciato il percorso della Tirreno-Adriatico 2026, che si svolgerà dal 9 al 15 marzo. La corsa comprenderà tratti sterrati, tre salite decisive e una cronometro, offrendo un percorso vario e impegnativo per i partecipanti. La manifestazione si prepara ad essere un’importante tappa del calendario ciclistico italiano, attirando l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore.

Il percorso della Tirreno-Adriatico 2026 è stato svelato a meno di due mesi dall’attesissima Corsa dei Due Mari, che andrà in scena dal 9 al 15 marzo. Come di conseguito le tappe in programma saranno sette, equamente distribuite per tipologia: la cronometro individuale in apertura a Lido di Camaiore, tre frazioni per velocisti e tre giornate decisamente impegnativi in termini altimetrici. La prima maglia di leader sarà assegnata al termine della già citata prova contro il tempo di 11,5 chilometri, mentre la seconda tappa proporrà gli ultimi 7 km su sterrato per arrivare a San Gimignano. A seguire gli annunciati sprint a Magliano de’ Marsi e Martinsicuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

