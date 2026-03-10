Ciclismo Bardiani | primo hurrà stagionale Rojas ha vinto il titolo cileno

Il team Bardiani-CSF 7 Saber ha ottenuto la prima vittoria della stagione 2026 grazie a Vicente Rojas, che ha conquistato il titolo nazionale cileno su strada a Pichidegua. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team, mentre Rojas si è imposto nella gara che si è svolta nel territorio cileno.

Il team reggiano Bardiani-CSF 7 Saber conquista la prima vittoria della stagione 2026 grazie a Vicente Rojas (nella foto), che a Pichidegua ha vinto il campionato nazionale cileno su strada. Il corridore cileno, classe 2002, ha ottenuto il primo titolo nazionale della sua carriera al termine di una gara selettiva, decisa da un attacco nel finale che gli ha permesso di presentarsi in solitaria al traguardo. Per la Bardiani-CSF 7 Saber si tratta della prima vittoria stagionale e del primo titolo nazionale su strada conquistato da un corridore sudamericano nella storia della squadra. Queste le parole di Vicente Rojas al termine della competizione: "È stata una corsa molto dura, sempre tirata e con tanti scatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Bardiani: primo hurrà stagionale. Rojas ha vinto il titolo cileno Articoli correlati Cultura, la poesia del cileno Gonzalo RojasUna poesia che unisce materia e spirito: è quella del cileno Gonzalo Rojas, autore riscoperto in Italia dopo la pubblicazione di un’antologia dei... LIVE Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Roma, Supercoppa Italiana...