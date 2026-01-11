LIVE Juventus-Roma Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | si assegna il primo titolo stagionale

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della finale di Supercoppa Italiana femminile 2026 tra Juventus e Roma. Seguiremo l'incontro per offrirvi aggiornamenti costanti su questa partita, che assegna il primo trofeo stagionale nel calcio femminile italiano. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi dell'evento.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA, in palio c'è il primo trofeo stagionale. La Juventus Women è pronta a calcare i campi di gioco per una prima sfida del 2026 davvero importante perché in palio c'è la super finale della Supercoppa Italiana contro i rivali della Roma. La rosa guidata da Massimiliano Canzi, occupa in questo momento il secondo posto in Serie A a quota 17 punti, cinque in meno delle stesse giallorosse in vetta alla classifica. Juventus Women e Roma femminile si ritrovano in una finale per la settima volta nella loro storia, con le bianconere vittoriose in cinque dei sei precedenti nei confronti delle giallorosse.

