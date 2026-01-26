Cultura la poesia del cileno Gonzalo Rojas
Gonzalo Rojas, poeta cileno, rappresenta un ponte tra materia e spirito attraverso le sue opere. Riscoperto in Italia con l’uscita di un’antologia dei suoi versi, il suo lavoro invita a riflettere sulla profondità dell’anima umana e sulla bellezza della poesia. Questa introduzione offre un’occasione per conoscere un autore che, con sobrietà e intensità, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama letterario latinoamericano.
Una poesia che unisce materia e spirito: è quella del cileno Gonzalo Rojas, autore riscoperto in Italia dopo la pubblicazione di un’antologia dei suoi componimenti. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su gonzalo rojas
Il festival Chieti Poesia porta in Abruzzo la grande poesia nazionale e internazionale: tre giorni all'insegna della cultura
Celebrare la poesia, pronta la II edizione del Premio "Poesia Sotto il Vischio"
Cultura, la poesia del cileno Gonzalo Rojas
Ultime notizie su gonzalo rojas
Argomenti discussi: Notizie - pordenonelegge; La poesia è nell’aria – Edizione 2026; Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio tornano a dialogare nel cuore di Trani; Recital poetico Mal del Cap al Can Jordi | Ibiza Plans 2026.
Dal dolore la bellezza: cultura, poesia e comunità al centro di due giornate di grande valoreSi è articolata in due significative giornate all’insegna della cultura e della poesia la rassegna Dal dolore la bellezza, promossa dall’Amministrazione comunale di Brisighella, che ha saputo ... ravenna24ore.it
La poesia entra nella sala del Consiglio comunale a BolognaPer la prima volta la poesia entra in un parlamento cittadino: a sottolinearlo è l'amministrazione comunale di Bologna che oggi ha reso omaggio a Patrizia Cavalli, una delle più intense voci poetiche ... ansa.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.