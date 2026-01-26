Cultura la poesia del cileno Gonzalo Rojas

Gonzalo Rojas, poeta cileno, rappresenta un ponte tra materia e spirito attraverso le sue opere. Riscoperto in Italia con l’uscita di un’antologia dei suoi versi, il suo lavoro invita a riflettere sulla profondità dell’anima umana e sulla bellezza della poesia. Questa introduzione offre un’occasione per conoscere un autore che, con sobrietà e intensità, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama letterario latinoamericano.

Una poesia che unisce materia e spirito: è quella del cileno Gonzalo Rojas, autore riscoperto in Italia dopo la pubblicazione di un'antologia dei suoi componimenti. Servizio di Cesare Cavoni TG2000.

