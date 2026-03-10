Ci amiamo ma viviamo in case diverse | cos’è il Living Apart Together la coppia che non convive

Sempre più coppie decidono di mantenere relazioni stabili senza condividere la stessa abitazione, scegliendo di vivere in case diverse. Questo fenomeno, noto come Living Apart Together (LAT), riguarda partner che scelgono di essere insieme senza convivere, mantenendo comunque un legame duraturo e stabile. La tendenza si sta diffondendo e coinvolge persone di diverse età e background.

Sempre più coppie scelgono di stare insieme senza convivere. È il fenomeno chiamato Living Apart Together (LAT), un modello di relazione in cui due partner mantengono un legame stabile e duraturo ma continuano a vivere in case separate. In Italia circa il 30% dei nuclei familiari vive già in una configurazione simile. Non si tratta di una fase di passaggio o di una relazione fragile: per molte persone è una scelta consapevole che permette di conciliare amore, autonomia e spazi personali. In Italia questa modalità riguarda ormai una quota significativa della popolazione e riflette un cambiamento profondo nel modo di vivere le relazioni. Nulla di nuovo sotto al sole se si pensa che Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir sono stati i pionieri assoluti di questo stile di vita, molto prima che venisse coniato l’acronimo LAT. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sara e Filippo, che hanno riscritto le regole della coppia: «Siamo sposati da 12 anni, ma viviamo separati: ci scegliamo ogni giorno. Alcuni criticano, ma tanti ci dicono che abbiamo capito che cos'è l'amore»

"Io e il mio compagno Marco viviamo in due case diverse. Oggi si desidera l'individualità ma è un lusso che non tutti possono permettersi": parla Claudia Pandolfi

