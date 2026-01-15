Io e il mio compagno Marco viviamo in due case diverse Oggi si desidera l’individualità ma è un lusso che non tutti possono permettersi | parla Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi, nel celebrare i suoi 51 anni, condivide un aspetto della sua vita che riflette le trasformazioni sociali: vivere con il proprio partner in case separate. Una scelta che, pur rappresentando un lusso per alcuni, evidenzia l’importanza dell’individualità all’interno delle relazioni moderne. Un modo di vivere che sottolinea come le dinamiche affettive si evolvano, mantenendo comunque una stabilità e rispetto reciproco.

Due cuori sì, ma anche due “capanne”. Claudia Pandolfi compie 51 anni e sceglie di raccontarsi partendo da una decisione che, più di altre, definisce il suo presente: vivere una relazione stabile mantenendo due case separat e. Lo fa in un’intervista al settimanale “ F ”, dove parla di amore, figli, tempo che passa e di una consapevolezza che oggi ha poco a che fare con le aspettative tradizionali. “I traguardi da raggiungere sono altri: far sì che i miei figli arrivino a stare al mondo da soli”, spiega l’attrice. I figli sono Gabriele, 19 anni, nato dalla relazione con il cantautore Roberto Angelini, e Tito, che compirà 10 anni, figlio dell’attuale compagno Marco De Angelis, produttore musicale con cui Pandolfi sta insieme dal 2014. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

