Firenze | incendio nel cantiere edile del liceo Da Vinci A fuoco un bagno chimico
Stamattina, a Firenze, si è verificato un incendio nel cantiere del liceo Leonardo da Vinci, coinvolgendo un bagno chimico. L’evento ha causato preoccupazione tra i lavoratori e le vicine abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha generato attenzione sulla gestione dei rischi nei cantieri edili.
Paura stamattina, 13 gennaio 2026, a Firenze presso il cantiere edile dell'istituto Leonardo da Vinci L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Liceo Da Vinci, ennesima intrusione a scuola di un senzatetto. “Ancora fuoco e danni alle tubature”
Leggi anche: Raid nel liceo Da Vinci, solidarietà bipartisan del consiglio comunale agli studenti
Firenze, incendio nel cantiere di una scuola: messa in sicurezza dell'area - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 7:35 nel comune di Firenze in via Giovanni dei Marignolli, presso il cantiere edile dell’istituto Leonardo da Vinci, per un incendio di un ... 055firenze.it
Incendio al liceo, va a fuoco il bagno chimico - FIRENZE: La scuola è da tempo oggetto di interventi edilizi e nell'area ha trovato rifugio una persona senza fissa dimora. toscanamedianews.it
Incendio al liceo da Vinci: lezioni riprese dopo gli accertamenti - Stamattina, 13 gennaio, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per un principio di incendio nell'area di cantiere del Liceo Scientifico statale "Leonardo da Vinci". nove.firenze.it
