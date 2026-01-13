Firenze | incendio nel cantiere edile del liceo Da Vinci A fuoco un bagno chimico

Stamattina, a Firenze, si è verificato un incendio nel cantiere del liceo Leonardo da Vinci, coinvolgendo un bagno chimico. L’evento ha causato preoccupazione tra i lavoratori e le vicine abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha generato attenzione sulla gestione dei rischi nei cantieri edili.

Incendio al liceo, va a fuoco il bagno chimico - FIRENZE: La scuola è da tempo oggetto di interventi edilizi e nell'area ha trovato rifugio una persona senza fissa dimora. toscanamedianews.it

Incendio al liceo da Vinci: lezioni riprese dopo gli accertamenti - Stamattina, 13 gennaio, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per un principio di incendio nell'area di cantiere del Liceo Scientifico statale "Leonardo da Vinci". nove.firenze.it

