I nodi di Campo Parignano | Cantieri e pochi parcheggi La biblioteca è ancora chiusa
L’inchiesta del Carlino sulle problematiche dei quartieri di Ascoli fa tappa nel quartiere Campo Parignano. Qui, i cittadini si confrontano con cantieri in corso e una carenza di parcheggi, mentre la biblioteca rimane ancora chiusa. Questi aspetti evidenziano alcune delle sfide quotidiane che influenzano la vita della comunità locale.
L’inchiesta del Carlino sulle problematiche dei quartieri di Ascoli fa tappa nel quartiere Campo Parignano. Abbiamo fatto un giro lungo le vie del quartiere, per raccogliere le segnalazioni degli abitanti sugli aspetti da migliorare nella zona in cui vivono. "Campo Parignano è una zona residenziale e poco distante dal Centro – dichiara la residente Nicolina Scarponi – ma qui mancano molti servizi. Nel corso degli anni, molti negozi del quartiere hanno chiuso. Poi, qualche anno fa, è stata chiusa la biblioteca e la chiesa del Sacro Cuore non è ancora stata riaperta. Inoltre, alcune strade sono danneggiate e quindi pericolose per chi va in bicicletta e in motorino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
