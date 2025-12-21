L’inchiesta del Carlino sulle problematiche dei quartieri di Ascoli fa tappa nel quartiere Campo Parignano. Qui, i cittadini si confrontano con cantieri in corso e una carenza di parcheggi, mentre la biblioteca rimane ancora chiusa. Questi aspetti evidenziano alcune delle sfide quotidiane che influenzano la vita della comunità locale.

L’inchiesta del Carlino sulle problematiche dei quartieri di Ascoli fa tappa nel quartiere Campo Parignano. Abbiamo fatto un giro lungo le vie del quartiere, per raccogliere le segnalazioni degli abitanti sugli aspetti da migliorare nella zona in cui vivono. "Campo Parignano è una zona residenziale e poco distante dal Centro – dichiara la residente Nicolina Scarponi – ma qui mancano molti servizi. Nel corso degli anni, molti negozi del quartiere hanno chiuso. Poi, qualche anno fa, è stata chiusa la biblioteca e la chiesa del Sacro Cuore non è ancora stata riaperta. Inoltre, alcune strade sono danneggiate e quindi pericolose per chi va in bicicletta e in motorino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I nodi di Campo Parignano: "Cantieri e pochi parcheggi. La biblioteca è ancora chiusa"

Leggi anche: Caos parcheggi in via Galilei, ancora chiusa l'area di sosta temporanea per i motorini degli studenti: la protesta di Gioventù Nazionale

Leggi anche: Calciomercato Milan, Tare scende in campo? La situazione non è ancora chiusa e i prossimi giorni saranno decisivi! Le ultime

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I nodi di Campo Parignano: Cantieri e pochi parcheggi. La biblioteca è ancora chiusa.

I nodi di Campo Parignano: "Cantieri e pochi parcheggi. La biblioteca è ancora chiusa" - Il nostro viaggio nel popoloso quartiere a due passi dal centro storico: "Illuminazione carente, pericoli in strada e anche sui marciapiedi". msn.com