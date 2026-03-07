La prima medaglia dell’Italia ai Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026 è un argento conquistato da Chiara Mazzel nella discesa libera IV di sci alpino, disputata a Cortina d’Ampezzo. La gara si è svolta sulle piste della località alpina, portando così il primo podio azzurro alla manifestazione.

AGI - È d'argento la prima medaglia dell'Italia ai Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026. A conquistarla è Chiara Mazzel nella discesa libera IV dello sci alpino svoltasi sulle nevi di Cortina d'Ampezzo. Mazzel, trentina, che gareggia nella categoria visually impaired causa un glaucoma diagnosticato all'età di diciotto anni e che in poco tempo le ha tolto quasi completamente la vista, ha concluso alle spalle dell'austriaca Veronika Aigner che, assieme alla guida Lilly Sammer, ha vinto in 1'22"55. Mazzel, assieme alla sua guida Nicola Cotti Cottini, ha accusato un ritardo di 48 centesimi. Bronzo alla slovacca Alesandra Rexova a 4"90. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi, argento per Chiara Mazzel nella discesa femminile

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: subito un argento con Chiara Mazzel!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sci alpino, le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026: De Silvestro, Mazzel e Bertagnolli puntano in altoL’Italia sarà presente con sette atleti nello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno venerdì 6 marzo con la...

Contenuti utili per approfondire Chiara Mazzel.

Temi più discussi: Paralimpiadi, prima medaglia per l’Italia: Mazzel è d'argento!; Lumi e maghi, Attanasio indaga sul Settecento; In fila a Roma per la moneta da 2 euro di Pinocchio: dedica a Collodi per i 200 anni dalla nascita; La tragedia di Domenico sui media internazionali. Sotto accusa è il sistema sanitario.

Medaglie azzurre. Chiara Mazzel d'argento in discesa liberaArriva dalla portabandiera (benché virtuale) alla cerimonia di apertura, Chiara Mazzel, la prima medaglia italiana a queste Paralimpiadi invernali. La sciatrice delle Fiamme Gialle, in coppia con l'at ... avvenire.it

Chiara Mazzel è medaglia d'argento alle Paralimpiadi: prima gioia azzurraSecondo posto nella discesa donne VI per l'atleta italiana ... msn.com

Paralimpiadi, trentini subito protagonisti: argento per la fassana Chiara Mazzel - facebook.com facebook

Azzurri in gara sab 7 marzo (Prima vi metto le finali) Sci alpino paralimpico FINALE 9.30 - discesa donne - VI (=visual inpaired- disabilità visiva) Chiara Mazzel (guida Nicola Cotti Cottini) Martina Vozza (guida Ylenia Sabidussi) FINALE Para Bi x.com