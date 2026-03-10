Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice, ha recentemente annunciato di aver ritrovato l’amore. Secondo fonti vicine a lei, il suo cuore sarebbe stato conquistato da un manager. La notizia arriva dopo mesi di cambiamenti nella sua vita personale e professionale, segnati da diverse novità. La relazione, ancora poco conosciuta nei dettagli, sembra aver portato una nuova serenità alla sua quotidianità.

La primavera porta con sé nuovi inizi e, a quanto pare, anche un nuovo amore per Chiara Ferragni. Dopo mesi segnati da cambiamenti personali e professionali, l’influencer avrebbe ritrovato la serenità sentimentale. A rivelarlo è il settimanale Chi, che nel nuovo numero pubblica alcune foto della coppia, immortalata mentre passeggia in un parco di Milano. Chi è il nuovo fidanzato. L’uomo accanto all’imprenditrice digitale si chiama José Hernandez. Secondo il magazine, è un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale nel settore dei pneumatici. Le immagini mostrano i due mentre camminano insieme con il cane Paloma e incontrano anche Marina Di Guardo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chiara Ferragni ritrova l’amore: chi è il manager che le ha rubato il cuore

