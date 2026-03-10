Chiara Ferragni beccata con il misterioso colombiano | ecco chi è

Chiara Ferragni è stata fotografata insieme a Jose Hernandez, un imprenditore colombiano, con il quale si frequenta da dicembre. La presenza del colombiano accanto alla influencer è stata notata recentemente in varie occasioni pubbliche. La relazione tra i due ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali. La notizia è stata pubblicata dal sito Il Difforme.

Si chiama Jose Hernandez ed è un imprenditore colombiano la nuova fiamma di Chiara Ferragni: i due si frequentano da dicembre Da mesi si parla di una liaison tra Chiara Ferragni e un misterioso uomo colombiano. Dopo che l’influencer si è lasciata con Giovanni Tronchetti Provera è volata in Colombia per trascorrere il Capodanno in dolce compagnia. Diversi gossip hanno parlato di una liaison con un uomo misterioso e alla fine i due sono stati beccati. E’ Chi a pubblicare i primi scatti insieme. Il giovane è volato fino a Milano, ha conosciuto le sorelle e la mamma di Chiara, il cane Paloma -che aveva preso con Fedez– e probabilmente anche Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

