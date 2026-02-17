Il Chianti Classico si presenta alla Stazione Leopolda di Firenze, dove il presidente della denominazione spiega che l’aumento del valore del vino deriva dalla qualità superiore delle ultime vendemmie. Durante l’evento, vengono mostrati dati che indicano una crescita dei mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti e in Asia, dove le esportazioni sono aumentate del 15% rispetto all’anno scorso. Un dettaglio concreto: le vendite in Giappone sono salite grazie a nuove partnership con distributori locali.

Il Chianti Classico si svela alla Stazione Leopolda di Firenze e tira le somme dell’andamento dei mercati nel 2025 e per ciò che riguarda l’ultima vendemmia. Il 2025 ha continuato a sorridere al Gallo Nero: in un contesto internazionale sempre più complesso e caratterizzato dall’incertezza, ha registrato una crescita nelle vendite, guadagnando in termini di volumi più di un punto percentuale rispetto al 2024 e dando continuità alla positività dell’ultimo triennio. Per la denominazione aumenta il valore, senza impennate, ma in maniera continuativa grazie soprattutto alle tipologie premium, Chianti Classico Riserva e Chianti Classico Gran Selezione che rappresentano il 43% del volume e il 55,2% del valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chianti Classico Collection: "Aumento del valore e mercati in crescita"

La 33ª edizione della Chianti Classico Collection si apre domani alla Stazione Leopolda di Firenze, attirando un numero record di aziende e visitatori.

Il Chianti Classico senese si distingue per la qualità e l’equilibrio dei suoi vini, riconosciuti a livello internazionale.

