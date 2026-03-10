Chi sono le femministe di destra di Nemesis e perché Milano ha negato loro una sala in Comune

A Milano, la Lega è stata vietata di usare una sala in Comune per una conferenza stampa del collettivo femminista di estrema destra Nemesis, arrivato in Italia nel 2019. Il gruppo, nato in Francia, si distingue per le sue posizioni femministe di destra. La decisione ha suscitato reazioni e polemiche tra i protagonisti della vicenda.

La protesta della Lega a Milano, davanti alla sede del Comune, per la sala negata. La presidente del consiglio comunale Buscemi: "Collettivo contrario ai valori costituzionali" Polemiche a Milano per una sala negata alla Lega a Palazzo Marino per una conferenza stampa del collettivo femminista di estrema destra Nemesis, fondato in Francia nel 2019 e da poco sbarcato anche in Italia. In polemica con l'amministrazione, Alessandro Verri (capogruppo della Lega a Palazzo Marino) e Alessandro Corbetta (capogruppo della Lega in Regione) hanno tenuto una conferenza stampa, lunedì, all'esterno della sede del Comune. Con loro Astrid, una... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Francia, chi sono le ragazze del Collettivo Nemesis e perché gli antifascisti le odiano tanto da arrivare a uccidere

Leggi anche: La Lega dà battaglia per le femministe di ultradestra: così il collettivo xenofobo "Nemesis" si fa italiano

Tutti gli aggiornamenti su Chi sono

Temi più discussi: Femminismo: libri classici e contemporanei da leggere – La guida; Bisogna difendere il femminismo, (anche dai falsi amici); Cruciani e la contestazione a Belluno: Felice di aver dato alle femministe un pretesto per scendere in piazza; Non si capisce un c...o. Ma di che parlano? Cruciani replica alle femministe di Non Una di Meno e non risparmia il comune. Sai che me frega, faccia quello che vuole (VIDEO).

Chi sono le femministe di destra di Nemesis e perché Milano ha negato loro una sala in ComunePolemiche a Milano per una sala negata alla Lega a Palazzo Marino per una conferenza stampa del collettivo femminista di estrema destra Nemesis, fondato in Francia nel 2019 e da poco sbarcato anche in ... milanotoday.it

Femministe contro Sal Da Vinci e Per sempre sì, Barbara Alberti furiosa in tv: Torniamo al maschilismoNuove polemiche sul brano di Sal Da Vinci a Sanremo. Contro le femministe si è schierata Barbara Alberti: il motivo e il paradosso che ha invocato ... virgilio.it

È possibile che chi ti giudica abbia un occhio di riguardo per chi ti accusa, perché troppo spesso giudice e pm sono colleghi di lavoro, con percorsi professionali che si incrociano. Risultato Il processo giusto è compromesso e tu non sei garantito. Nella gran p - facebook.com facebook