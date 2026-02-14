Il Collettivo Nemesis, un gruppo di ragazze attivo in Francia, si trova al centro di una crescente ostilità da parte degli antifascisti, che arrivano a minacciarle anche di morte. La tensione tra le opposte fazioni si è acuita dopo un episodio violento che ha provocato gravi ferite a Quentin D., un giovane di 23 anni, coinvolto in un'aggressione brutale di cui si discute ancora. Le giovani del collettivo sono spesso bersaglio di insulti e minacce sui social, accusate di sostenere posizioni radicali.

Non era Quentin D. l’obiettivo della bestiale aggressione antifascista che lo ha ridotto, a 23 anni, in una condizione di morte cerebrale. L’obiettivo erano cinque ragazze del Collettivo femminile Nemesis, che Quentin ha cercato di difendere, ritrovandosi accerchiato e picchiato a morte da un gruppo di antifascisti impegnati in una manifestazione de La France Insoumise. Chi sono le ragazze del Collettivo Nemesis. Le ragazze erano lì per manifestare il proprio dissenso rispetto alle posizioni del partito della sinistra radicale francese e per rivendicare che le posizioni immigrazioniste, pro gender, di difesa della condanna della violenza solo se non disturba i diktat ideologici sono quanto di più lontano da politiche realmente votate alla difesa delle donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Francia, chi sono le ragazze del Collettivo Nemesis e perché gli antifascisti le odiano tanto da arrivare a uccidere

L’antifascismo militante rosso uccide. Ieri a Lione un ragazzo che stava proteggendo il collettivo femminista di destra Nemesis durante un sit-in, è stato brutalmente pestato e ucciso da un gruppo di antifa. Un’aggressione feroce, compiuta in nome di un’ideolo facebook