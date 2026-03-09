La Lega dà battaglia per le femministe di ultradestra | così il collettivo xenofobo Nemesis si fa italiano

La Lega si oppone alle femministe di ultradestra: il collettivo francese Nemesis, noto per le sue posizioni xenofobe, ha iniziato a operare in Italia da alcuni mesi. Il gruppo si dedica alla promozione di tematiche legate alla remigrazione e sta consolidando i propri rapporti con le amministrazioni locali. La presenza di Nemesis nel paese si sta rafforzando, coinvolgendo anche figure politiche a livello territoriale.

Femministe per la remigrazione. Il collettivo francese Nemesis è sbarcato già da alcuni mesi in Italia e sta saldando i suoi rapporti con la politica, a partire da quella locale. A Milano è scontro dopo la decisione del consiglio comunale di negare la sede di Palazzo Marino per una conferenza della Lega su una serie di proposte per rafforzare la sicurezza delle donne e contrastare la violenza. Conferenza a cui avrebbe preso parte anche la sezione italiana di Nemesis, accusato di xenofobia e razzismo. Un diniego definito "una censura inaccettabile" dal capogruppo del Carroccio Alessandro Verri. La replica è arrivata dalla presidente del...

Leggi anche: Francia, chi sono le ragazze del Collettivo Nemesis e perché gli antifascisti le odiano tanto da arrivare a uccidere

Leggi anche: “Quentin è stato vittima dell’antifascismo militante”. Parla Astrid del Collettivo Nemesis (video)

