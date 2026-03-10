Chi sono i professionisti scelti dal Campidoglio per costituire l’osservatorio sulla casa di Roma

10 mar 2026

Il Campidoglio ha formato un osservatorio sulla condizione abitativa a Roma, composto da diversi professionisti. La prima riunione si è svolta il 9 marzo, segnando l'inizio delle attività ufficiali dell'organismo. Il gruppo, formato da esperti del settore, si occuperà di analizzare e monitorare la situazione delle abitazioni nella capitale. La nascita dell’osservatorio rappresenta un passo importante nel settore immobiliare cittadino.

Un ingegnere, un'antropologa, un'avvocata, un giurista e lo studente delle tende in Sapienza si sono riuniti per la prima volta Si è costituito e riunito per la prima volta il 9 marzo l'osservatorio sulla condizione abitativa a Roma. Inserito nel piano strategico per il diritto all'abitare approvato nel 2023, è composto da cinque membri come da avviso pubblico dello scorso novembre. Nessuno dei componenti percepisce retribuzione per la partecipazione. La prima riunione si è tenuta nell'ufficio dell'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, a Garbatella. “Un passaggio importante dentro il... 🔗 Leggi su Romatoday.it

