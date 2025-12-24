Sanità | chi sono i nuovi direttori scelti dopo la riforma di Bucci

Monica Calamai è il nuovo direttore dell’Ircss ospedaliera metropolitana di Genova, Marco Damonte Prioli è stato nominato direttore generale dell’Azienda tutela salute ligure. Le nomine sono state approvate dalla Giunta regionale nella seduta della vigilia di Natale e si inseriscono nel processo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

