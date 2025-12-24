Sanità | chi sono i nuovi direttori scelti dopo la riforma di Bucci
Monica Calamai è il nuovo direttore dell’Ircss ospedaliera metropolitana di Genova, Marco Damonte Prioli è stato nominato direttore generale dell’Azienda tutela salute ligure. Le nomine sono state approvate dalla Giunta regionale nella seduta della vigilia di Natale e si inseriscono nel processo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Avs attacca la riforma Bucci: "Sanità a rischio disastro, servono medici non nuovi assessori"
Leggi anche: Opposizione contro la riforma Bucci: “No all’accentramento, serve una sanità di prossimità”
Aou di Novara. Roberto Sacco e Anna Burla sono i nuovi direttori sanitario e amministrativo - Il nuovo direttore sanitario, specializzato in igiene e medicina preventiva con indirizzo in igiene e tecnica e direzione ospedaliera proviene dalla Asl TO3. quotidianosanita.it
Nuovo terremoto in sanità: incostituzionale la legge regionale con la quale sono state commissariate le Asl sarde - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.