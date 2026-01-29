Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico | chi sono i 27 componenti nominati Decreto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente i nomi dei 27 esperti chiamati a far parte dell’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico. La nomina, avvenuta con un decreto firmato il 23 gennaio 2026, mira a monitorare e migliorare le condizioni di sicurezza negli istituti italiani. Tra i componenti ci sono rappresentanti delle istituzioni, esperti e rappresentanti dei lavoratori, scelti per contribuire a un confronto continuo e a proposte concrete.

Con decreto ministeriale n. 11 del 23 gennaio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato la nomina dei componenti dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, organismo previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2024, n. 25 e istituito con decreto interministeriale n. 1572025. L’Osservatorio è presieduto da Giancarlo Varlese del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è composto in totale da 27 membri, tra presidente e componenti designati. Nel dettaglio: Teaching Debate in the English classroom. Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese, in collaborazione con Trinity ViaggiStudio Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Osservatorio Sicurezza

Il coinvolgimento di componenti cinesi nelle auto americane solleva preoccupazioni nel Congresso riguardo alla sicurezza nazionale.

Salvini ha annunciato che nel 2025 le aggressioni al personale ferroviario sono diminuite del 24%, evidenziando miglioramenti nella sicurezza delle stazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Osservatorio Sicurezza

Argomenti discussi: Questionario dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie; Questionario ONSEPS sulla sicurezza di Medici e Odontoiatri 2025; Aggressioni ai professionisti sanitari e socio-sanitari: nuova rilevazione ONSEPS; Questionario sulla violenza ai danni dei sanitari.

Nasce l’osservatorio nazionale Snami sulla sicurezza del personale medico nei posti di lavoroNon si può affrontare la nostra professione intellettuale in un clima di paura, di intimidazioni, sfumate e palesi, e di rischio vero e proprio della propria incolumità psico-fisica. L’osservatorio ... quotidianosanita.it

Assosistema, nasce l'osservatorio sulla sicurezza sul lavoroAssosistema Confindustria ha annunciato l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza sul lavoro, aperto alla partecipazione di università, istituzioni e imprese, con l'obiettivo di ... ansa.it

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha deciso di sospendere - momentaneamente - il giudizio per Salernitana VS Casarano. L'ONMS, in merito all'incontro casalingo, in programma martedì 10 febbraio, alle 20:30, dovrà approfondire i - facebook.com facebook