Von der Leyen al Parlamento europeo | È il momento dell’indipendenza dell’Europa

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza dell’Europa durante il suo intervento al Parlamento europeo. Nel corso del dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo, ha evidenziato la necessità di rafforzare la sovranità europea in ambito politico, economico e di sicurezza, tracciando una chiara linea strategica per il futuro dell’Unione.

UE, von der Leyen: rafforzare il ruolo dell'Unione a livello globale è una "priorità" - I prossimi giorni saranno "cruciali per il futuro della difesa europea e per il sostegno all'Ucraina". msn.com

Siamo stati l’unico partito italiano al Parlamento europeo a non sostenere Ursula von der Leyen. Ne siamo orgogliosi, perché abbiamo rispettato non solo il mandato dei nostri elettori, ma anche la volontà di una larga parte degli italiani che chiede di mettere fi x.com

Obiettivo climatico 2040: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per la riduzione delle emissioni del 90%. Confermate le «flessibilità» preventivate dai vertici comunitari nei mesi scorsi. La presidente della Commissione Ue von der Leyen: «Dimostrato il - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.