Von der Leyen al Parlamento europeo | È il momento dell’indipendenza dell’Europa
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza dell’Europa durante il suo intervento al Parlamento europeo. Nel corso del dibattito in vista del prossimo Consiglio europeo, ha evidenziato la necessità di rafforzare la sovranità europea in ambito politico, economico e di sicurezza, tracciando una chiara linea strategica per il futuro dell’Unione.
«È il momento dell' indipendenza dell'Europa ». Con queste parole Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha tracciato una linea politica netta intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, nel dibattito dedicato alla preparazione del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì. Un intervento che punta a ridefinire il ruolo dell'Unione in un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da crisi geopolitiche e cambiamenti profondi negli equilibri globali. Von der Leyen ha chiarito che la strategia di sicurezza degli Stati Uniti non rappresenta la causa delle difficoltà che l'Europa sta attraversando, ma piuttosto il riflesso di una nuova realtà mondiale.
