Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso Carolina Sansoni cosa fa nella vita | matrimonio in vista?

Tommaso Paradiso ha annunciato il suo matrimonio con Carolina Sansoni, motivando la decisione con il desiderio di consolidare la loro relazione. La coppia, che si frequenta da diversi anni, ha scelto di sposarsi nel giugno del 2026, secondo quanto riferiscono fonti vicine. Carolina Sansoni lavora nel settore della moda e ha già partecipato a eventi pubblici insieme a Paradiso. La data dell’evento si avvicina e i preparativi sono in corso.

Tommaso Paradiso sarebbe pronto a coronare la sua storia d’amore con Carolina Sansoni? L’indiscrezione arriva dalla newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair: la data cerchiata sul calendario sarebbe quella di giugno 2026. Dunque, qualche mese dopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone I Romantici, che segna il debutto di Paradiso sul palco dell’Ariston. Un palco importante che Paradiso ha sempre evitato fino ad oggi.“Sarò a Sanremo per questa canzone, che poi è una dedica a qualcuno e perché penso che sia arrivato il momento giusto di esserci. – ha fatto sapere – Ho fatto un percorso lunghissimo, di alti e bassi, e penso di essere pronto per questo passo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso e mamma della figlia Anna, Carolina Sansoni, e cosa fa nella vitaTommaso Paradiso, noto cantante italiano, è innamorato di Carolina Sansoni, sua fidanzata e mamma della loro figlia Anna.

Tommaso Paradiso tra Sanremo 2026 e le nozze: a Roma le pubblicazioni del matrimonio con Carolina Sansoni: «Per me è sempre stata mia moglie»Tommaso Paradiso ha annunciato il suo matrimonio con Carolina Sansoni, dopo aver pubblicato i documenti a Roma.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L'amore segreto di Hudson Williams: chi è la fidanzata e perché è rimasta nell'ombra fino ad oggi; Checco Zalone sarebbe di nuovo innamorato, ma chi è la presunta fidanzata Valentina Liguori?; Lucio Corsi e la modella Cloe Simoncioni: è nata una coppia? Gli indizi sulla frequentazione; Carolina Sansoni, chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso.

Arianna Di Claudio, chi è la fidanzata di Leo Gassman: età, carriera, il video su TikTok e InstagramOriginaria di Cittiglio, in provincia Varese, è un’attrice e cantante. Ha recitato anche in alcune fiction Rai ... ilgiorno.it

Marco Masini: chi è la nuova fidanzata, l’amore con l’ex tronista e il figlio mai arrivatoMarco Masini ha una moglie o una compagna? Ecco le cose da sapere sulla vita privata del cantante che canterà Male Necessario a Sanremo 2026 con Fedez. libero.it

L'hanno aspettato per anni, e finalmente il momento è arrivato: Tommaso Paradiso esordirà questa sera in gara al 76esimo Festival di Sanremo con «I romantici», brano che è molto più di una dichiarazione d’amore, una descrizione del sentimento senza filtri, - facebook.com facebook

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026, ma gli altri due ex membri della band x.com