Chi è Roberta Mastromichele la nuova fidanzata di Gilles Rocca
Gilles Rocca ha annunciato di aver iniziato una nuova relazione con Roberta Mastromichele, dopo la fine della sua precedente storia con Miriam Galanti. Roberta Mastromichele, attrice e ballerina, è nota anche per aver avuto una relazione passata con l’attore e regista statunitense Matt Dillon. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche negli ultimi mesi.
Gilles Rocca ha ritrovato l’amore dopo la fine della lunga relazione con Miriam Galanti. Roberta Mastromichele è la nuova fidanzata di Gilles Rocca, in passato è stata legata a Matt Dillon, attore e regista statunitense conosciuto in tutto il mondo. In passato l’attrice è stata legata per diverso tempo al popolare attore americano vivendo tra l’Italia e New York. Durante una vecchia intervista rilasciata al settimanale Oggi parlando dei film del compagno di allora disse: “amo più di un film: Drugstore Cowboy di Gus Van Sant, La casa di Jack di Lars von Trier e poi City of Ghosts che ha anche diretto ed è ambientato in una terra che ci ha unito”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
