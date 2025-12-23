Chi è la nuova fidanzata di Clementino Roberta Longo | Oggi mi sento rinato

Clementino ha recentemente iniziato una nuova relazione con Roberta Longo, dopo la fine della sua precedente storia con Martina Difonte. La coppia ha condiviso alcuni momenti sui social, tra cui scatti durante un viaggio in Giappone. Questa novità personale ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, offrendo uno sguardo sulla vita privata del rapper e sul suo nuovo percorso sentimentale.

Clementino ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Martina Difonte , complice un viaggio di coppia in Giappone, ha voluto condividere su Instagram alcuni scatti insieme alla nuova fidanzata, Roberta Longo qualche mese fa. “Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico. Baby ti porto in Oriente”: così Clementino, 42 anni, ha voluto presentare ai suoi fan su Instagram la fidanzata Roberta Longo, condividendo una serie di scatti in arrivo dal viaggio della coppia in Giappone, una vacanza che il rapper e cantautore sta documentando ormai da qualche giorno sul social network. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la nuova fidanzata di Clementino, Roberta Longo: “Oggi mi sento rinato” Leggi anche: Clementino, prima dell’attuale fidanzata Roberta, la storia sofferta con l’ex Martina Difonte Leggi anche: Kvaratskhelia sicuro: «Mi sento rinato al PSG. Ora voglio raggiungere quell’obiettivo» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Clementino: “Il rap è una religione, chi è bravo rimane nel tempo anche se non va in classifica” - Cimitile è il paese dove è cresciuto e dove vive ancora oggi, una realtà di meno di 7. deejay.it

Clementino, il soprannome Iena Bianca, la dipendenza, il dissing contro Malgioglio e il nuovo amore: «Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu» - Clementino non ha mai ammesso le motivazioni che lo hanno spinto a rompere con Martina DiFonte. leggo.it

Amedeo Grieco del duo Pio e Amedeo ha voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Maria Finizio. Il comico ora ha una relazione. Chi è la nuova fidanzata - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.