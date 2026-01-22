Chi sono l’ex moglie e la fidanzata di Jimmy Ghione Tania Paganoni mamma dei suoi figli e Marialaura De Vitis

Jimmy Ghione è stato sposato con Tania Paganoni, madre dei suoi figli Gabriele e Federico, con cui si è separato nel 2016. Attualmente, ha una relazione stabile con Marialaura De Vitis, conosciuta nel 2023, molto più giovane di lui. Questi legami familiari riflettono le diverse fasi della sua vita privata, caratterizzate da momenti di felicità e difficoltà.

Jimmy Ghione ha una relazione stabile con Marialaura De Vitis, più giovane di lui di circa 30 anni, conosciuta nel 2023, mentre la sua ex moglie è Tania Paganoni, da cui ha avuto due figli, Gabriele e Federico, e dalla quale si è separato nel 2016 Jimmy Ghione ha raccontato di quanto ha sofferto per il divorzio dalla moglie Tania. Poi per la prima volta ha parlato della nuova compagna, l’ex naufraga, Maria Laura De Vitis: “Mi ha lasciato otto anni fa e ho di nuovo sofferto come un cane. Quando l’ho incontrata pensavo che fosse la donna della mia vita, per me la famiglia era (ed è) tutto. Ci siamo conosciuti ad Aosta venticinque anni fa, lei lavorava nel mondo del calcio, io ero lì con altri giornalisti per una partita di beneficenza a Morgex. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

