Chi è Kinsky portiere del Tottenham preferito a Vicario e sostituito dopo 17’ funesti in Champions
Nel debutto in Champions League, il portiere del Tottenham scelto da Tudor al posto di Vicario ha avuto un inizio difficile, commettendo due errori che hanno costretto il suo allenatore a sostituirlo dopo appena 17 minuti di gioco. La partita ha visto così un cambio immediato tra i pali, segnando un momento di grande tensione per la squadra.
Esordio da incubo in Champions League per Kinsky. Scelto da Tudor al posto di Vicario, il portiere del Tottenham fa due papere e viene sostituito al 17'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
