Il Tottenham ha subito una pesante sconfitta contro l'Atletico Madrid, con il punteggio di 0-3 già al 17', quando l'allenatore ha deciso di togliere il portiere Kinsky e inserire Vicario. Il portiere ceco si è reso protagonista di due errori gravi durante la partita, con il primo avvenuto al 16'. La scelta di sostituirlo ha segnato un punto di svolta nel match.

Ci sono degli errori che possono farti buttare una stagione, forse anche una carriera. Macchie indelebili che fatichi a toglierti. Della serie: “te lo ricordi quel portiere? “Sì per l’errore decisivo in Champions”. Ecco. Ogni sconfitta clamorosa ha bisogno di un colpevole. Oggi si alzerà Kinský, numero uno del Tottenham autore di due papere shock nei primi 16’ della sfida con l’Atletico Madrid. Tudor l’ha sostituito dopo il terzo gol. Il portiere ceco, in quell’occasione, ha lisciato clamorosamente il pallone regalandolo a Julián Alvarez. Tre a zero, tutti a casa. Kinský compreso. Il portiere, infatti, dopo la sostituzione è andato direttamente negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Tottenham è un disastro, Kinsky anche peggio: Tudor lo cambia al 17' sullo 0-3 e mette Vicario

