Chi è Rosaria Rollo | età origini lavoro fidanzato Instagram

Rosaria Rollo, nata nel 1990, è una giornalista e inviata di Striscia la Notizia 2026. Originaria dell’Italia, ha consolidato la sua presenza nel mondo dello spettacolo e dell’informazione. Sui social, in particolare su Instagram, condivide aspetti della sua vita privata e professionale. Attualmente fidanzata, si distingue per il suo stile sobrio e professionale, rappresentando un volto noto e affidabile per il pubblico dello show.

Tra gli inviati di Striscia la Notizia 2026 c'è Rosaria Rollo. Si tratta di un volto ormai conosciuto dal pubblico, in quanto questa non è la prima volta che la vediamo vestire questi panni. Il tg satirico di Antonio Ricci torna in onda il 22 gennaio 2026, questa volta in prima serata. Per il ritorno, nel cast è stata confermata appunto anche Rosaria. Inoltre, ci fa compagnia su Radio Norba ogni giorno! Ma vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla sua vita. Rosaria Rollo, chi è l'inviata di Striscia la Notizia: anni, carriera, radio.

