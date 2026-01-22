Chi è Ginevra Festa di Striscia | età origini lavoro fidanzato Instagram

Ginevra Festa, 25 anni, è una ballerina italiana nota per essere una delle Veline di Striscia la Notizia 2026. Di origini napoletane, ha collaborato con artisti come Elodie Di Patrizi e Sfera Ebbasta. Sui social, è attiva su Instagram, dove condivide momenti della sua vita e della sua carriera. Attualmente, è fidanzata e continua a lavorare nel settore dello spettacolo e della danza.

Tra le Veline di Striscia la Notizia 2026 c’è Ginevra Festa. La ballerina è nota anche per le sue collaborazioni con Elodie Di Patrizi e Sfera Ebbasta. Ma è nel tg satirico di Antonio Ricci che approda nella prima serata di Canale 5 come volto centrale, insieme alle sue cinque colleghe. Da giovedì 22 gennaio 2026, inizia così una nuova fase della sua carriera, mentre cerca di realizzare i suoi grandi sogni. Per il ritorno in TV, il programma Mediaset ha deciso di mettere in atto tante novità e tra queste c’è, appunto, quella legata al numero di Veline. Ma vediamo insieme come Ginevra è arrivata fino a qui e cosa sappiamo sulla sua vita. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

