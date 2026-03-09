OpenAI la modalità per adulti di ChatGPT è stata rimandata

(Adnkronos) – OpenAI ha ufficialmente comunicato lo slittamento del lancio della cosiddetta "adult mode" per ChatGPT, una funzione che era inizialmente attesa entro il trimestre in corso. La conferma è giunta attraverso una nota ufficiale in cui l'azienda chiarisce la volontà di dirottare gli sforzi produttivi verso obiettivi ritenuti più urgenti e trasversali per la propria base di utenti globale. Nonostante l'interesse suscitato dall'ipotesi di una versione meno restrittiva del chatbot, la priorità strategica sembra essere tornata sulla solidità tecnica e sulla capacità di interazione dei modelli linguistici. La scelta di posticipare questa modalità risiede nella necessità di migliorare sensibilmente il quoziente intellettivo dello strumento e la sua personalità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

