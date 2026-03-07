Chatgpt dimissioni di Caitlin Kalinowski | Le Preoccupazioni Etiche dietro l’Accordo di OpenAI con il Pentagono

Caitlin Kalinowski si è dimessa da OpenAI, coinvolta in un accordo tra la società e il Pentagono. La decisione arriva in seguito a preoccupazioni etiche sollevate riguardo a questa collaborazione. La notizia è stata confermata ufficialmente e ha attirato l’attenzione sulle questioni legate all’etica delle tecnologie sviluppate da OpenAI. La collaborazione tra l’azienda e il dipartimento militare è al centro di discussioni pubbliche.

