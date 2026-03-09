Alla Paris Fashion Week, Chappell Roan ha partecipato allo show di Vivienne Westwood Fall 2026 indossando un look che richiamava un teatro decadente, caratterizzato da lingerie couture e silhouette teatrali. Il suo outfit ha incluso elementi di provocazione ispirati allo stile di Westwood, creando un mix tra eleganza e audacia. La presenza dell’artista si è distinta per la scelta di un look che fondeva il glamour con un tocco di eccentricità.

Alla Paris Fashion Week, Chappell Roan ha fatto il suo ingresso allo show Vivienne Westwood Fall 2026 con un look che sembrava uscito da un teatro decadente, tra lingerie couture, silhouette teatrali e un pizzico di provocazione molto Westwood -core. Il risultato? Un outfit impossibile da ignorare. Drammatico davanti, sorprendente dietro, e perfettamente in linea con quell’estetica boudoir ribelle che la maison continua a reinterpretare stagione dopo stagione. Chappell Roan a Parigi in versione boudoir: il look Vivienne Westwood è probabilmente il più audace della Fashion Week. Per l’occasione, Chappell Roan ha indossato un abito proveniente dalla collezione Spring 2026 di Vivienne Westwood, firmata dal direttore creativo Andreas Kronthaler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan porta il boudoir di Vivienne Westwood alla Paris Fashion Week (con un twist super cheeky)

Articoli correlati

Leggi anche: Paris Fashion Week 2026, Chappell Roan con victory rolls e make-up da bambola da Mugler e gli altri beauty look delle star in front row

Chapell Roan e Lola Young alla sfilata di Vivienne WestwoodTanti vip hanno partecipato alla sfilata di Vivienne Westwood a Parigi, da Chapell Roan a Lola Young passando per Paris Jackson.

Contenuti utili per approfondire Chappell Roan

Temi più discussi: Chappell Roan porta il drama allo show di Alexander McQueen alla PFW; Andreas Kronthaler ritrova il ritmo per Vivienne Westwood FW26; Chappell Roan: arriva in ciabatte alla sfilata di Mugler; Fortnite torna su Android: Google abbassa le commissioni al 20% su Play Store.

Il successo improvviso di Chappell RoanChappell Roan è una delle popstar più in vista del momento, quanto meno negli Stati Uniti e in altri paesi anglofoni, e lo è diventata all’improvviso, benché faccia musica dal 2015. All’inizio ... ilpost.it

Chappell Roan, «l'artista preferita dei tuoi artisti preferiti»: chi è il fenomeno musicale del momento e perché piace così tantoLa cantante statunitense sta conquistando il cuore di milioni di fan con le sue hit che stanno collezionando ascolti su ascolti «L'artista preferita dei tuoi artisti preferiti», Chappell Roan si ... leggo.it

La presenza di Chappell Roan a questa Paris Fashion Week è tra le più commentate, ma anche senza dubbio tra le più attese grazie alla sua capacità di trasformare ogni apparizione pubblica in uno show. Questa sera @chappellroan ha preso parte allo sho - facebook.com facebook

| Ditonellapiaga parla di aver visto Chappell Roan in concerto al Primavera Sound Festival del 2024! In un intervista con Gianmarco Zagato e Nicole Pallado. x.com