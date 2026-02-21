Chanel Totti a Pechino Express | Raccomandata? Fino a un certo punto

Chanel Totti racconta tante sfaccettature, dall'esordio in tv con Pechino Express che "non era nei suoi piani", fino alla separazione dei genitori “Non cercavo la tv, cercavo un’esperienza” racconta Chanel Totti in occasione del suo debutto televisivo. Per quasi diciannove anni ha scelto il silenzio, pur essendo cresciuta sotto i riflettori, figlia di due dei personaggi più noti dello spettacolo e dello sport italiano, Ilary Blasi e Francesco Totti. Oggi, però, fa un passo in avanti, correndo tra Indonesia, Cina e Giappone, zaino in spalla, nella nuova edizione di Pechino Express. “Non era nei miei piani” racconta Chanel.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Chanel Totti debutta in tv a Pechino Express: «Non era nei miei piani. La separazione dei miei? Non è stato facile ma ho sostenuto entrambi»La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi è nel cast della nuova edizione di «Pechino Express». «La tv non era proprio tra i miei programmi» ... corriere.it

