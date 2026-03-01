Paul Seixas domina la Ardéche Classic 2026 | Faccio fatica a crederci

Il ciclista francese Paul Seixas si impone alla Ardéche Classic 2026, dimostrando ancora una volta la sua forza in corsa. La gara si conclude con Seixas in testa, davanti agli avversari, mentre il pubblico assiste alla sua vittoria. Dopo aver tagliato il traguardo, Seixas si mostra sorpreso e ammette di avere difficoltà a credere di aver conquistato il risultato.

Il francese Paul Seixas si conferma uno dei protagonisti più attesi in questo inizio di stagione. Il giovane transalpino domina la Ardéche Classic 2026 e chiude in trionfo infliggendo un distacco di 1’48” al trio formato da Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG, dal francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e dall’americano Matteo Jorgenson del Team Visma Lease a Bike. L’analisi tattica della gara: “Con la squadra avevamo previsto di attaccare in quel punto dandoci come obiettivo di creare un gruppetto di cinque o sei uomini al massimo. Mi sentivo incredibilmente bene oggi. Mi sono ritrovato con Jorgenson e inizialmente pensavo stesse bluffando, visto che non mi stava dando nessun cambio“. 🔗 Leggi su Oasport.it

