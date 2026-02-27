Champions League l’Atalanta sfiderà il Bayern

L’Atalanta affronta il Bayern nella prossima partita di Champions League. La squadra bergamasca ha vinto 4-1 contro il Borussia Dortmund nell’ultimo match, segnando un risultato storico. La sfida tra le due formazioni si svolgerà in una serata importante per i nerazzurri. La partita si gioca in un contesto di grande attesa e curiosità.

La Champions League per l’Atalanta riparte da una notte da sogno. La Dea compie un’impresa storica e rifila un 4-1 al Borussia Dortmund. I bergamaschi ribaltano così il 2-0 maturato all’andata. Gli uomini di Palladino approdano agli ottavi di finale. A Nyon, la Dea pesca un’altra tedesca: il Bayern Monaco di Vincent Company. I bavaresi sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale a Budapest e attualmente stanno anche dominando la Bundesliga. Proprio domani lo scontro diretto contro il Borussia in cui potranno allungare a +11 sugli storici rivali. Tra le altre partite, si ripropone quello che ormai è un grande classico della Champions di questi ultimi anni: Real Madrid-Manchester City. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

