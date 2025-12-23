Lavoro un anno di vertenze a Milano e in Lombardia nel bilancio della Cgil | dalle neomamme licenziate agli stipendi fantasma

Nel bilancio annuale della Cgil di Milano e Lombardia emerge un quadro di criticità nel mercato del lavoro, caratterizzato da irregolarità, precarietà e difficoltà economiche. L’analisi evidenzia casi di licenziamenti di neomamme, stipendi non corrisposti e altre violazioni dei diritti dei lavoratori, riflettendo un contesto in cui le criticità strutturali si accompagnano a una crescente vulnerabilità tra i lavoratori.

Milano, 23 dicembre 2025 – Un mercato del lavoro milanese “segnato da diffuse irregolarità, precarietà contrattuale e crescenti difficoltà economiche delle imprese, che si traducono in violazioni sistematiche dei diritti fondamentali”. Mancati pagamenti, licenziamenti anche “orali”, durante il periodo “di malattia o maternità”, infortuni che le imprese cercano di nascondere. Una fotografia scattata dall’ ultimo bilancio degli uffici vertenze della Cgil di Milano, che parte dai numeri. Nell’anno che si sta per concludere sono state avviate infatti 5621 pratiche, confermando “un volume di attività molto elevato e un ruolo centrale di tutela dei diritti dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro, un anno di vertenze a Milano e in Lombardia nel bilancio della Cgil: dalle neomamme licenziate agli stipendi fantasma Leggi anche: Sciopero generale del 12 dicembre, la Cgil: "Salari bassi e lavoro povero, ecco le vertenze che porteremo in piazza" Leggi anche: Legge di bilancio 2026, FLC CGIL: 'Zero fondi per gli stipendi scuola' Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lavoro, un anno di vertenze a Milano e in Lombardia nel bilancio della Cgil: dalle neomamme licenziate agli stipendi fantasma; Il regalo lasciato sotto l’albero dalle crisi aziendali nel milanese: 800 posti di lavoro a rischio; Lavoro e precariato. «Essere precari è una condizione di vita»; Vertenze Hydro ed Edim-Bosch: incontro in Prefettura martedì 23 dicembre. Lavoro, un anno di vertenze a Milano e in Lombardia nel bilancio della Cgil: dalle neomamme licenziate agli stipendi fantasma - Il bilancio poco lusinghiero del sindacato: diffuse irregolarità e violazione sistematica dei diritti, dai dipendenti lasciati a casa dopo un infortunio agli esuberi comunicati oralmente. ilgiorno.it

Vertenze, in un anno recuperati 10 milioni per i lavoratori: "Mancati pagamenti e contratti violati" - Oltre 5600 pratiche avviate (5621 per l’esattezza) e circa 10 milioni di euro di crediti recuperati a favore di lavoratrici e lavoratori milanesi, fra mancati pagamenti, differenze retributive e ... msn.com

A dipendenti del Comune di Milano 2mila euro in più all'anno - I dipendenti del Comune di Milano riceveranno in busta paga il prossimo anno 2mila euro di salario accessorio, a integrazione della retribuzione prevista dal Contratto collettivo nazionale. ansa.it

Ogni anno, a dire la verità ogni estate, inizio un lavoro che per me è importantissimo: i bigliettini di Natale. Chi è nostro viaggiatore lo sa, ci piace mandare a fine stagione una foto di ogni viaggio fatto insieme, un modo un po' d'altri tempi per ricordare le avvent - facebook.com facebook

La fuga degli ispettori del lavoro, in un anno il 40% sono andati via: “E ora a rischio l’autonomia” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.