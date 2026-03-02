Scuole dell' infanzia con orario prolungato due open day in programma per conoscere il servizio

Nella città si terranno due open day presso le scuole dell'infanzia con orario prolungato, per permettere a genitori e bambini di scoprire le attività offerte. Durante gli eventi sarà possibile partecipare a momenti di prova delle attività educative e ludiche, realizzate nei centri che hanno adottato il nuovo orario. L'iniziativa è stata avviata dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi per offrire servizi educativi extrascolastici.

Due 'open day' per conoscere e 'provare' le attività educative e ludiche che si svolgono nei centri infanzia della città dove è stato attivato il prolungamento orario, servizio predisposto nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale per impegnare in attività educative extrascolastiche bambini e.