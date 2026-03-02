Scuole dell' infanzia con orario prolungato due open day in programma per conoscere il servizio

Da livornotoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città si terranno due open day presso le scuole dell'infanzia con orario prolungato, per permettere a genitori e bambini di scoprire le attività offerte. Durante gli eventi sarà possibile partecipare a momenti di prova delle attività educative e ludiche, realizzate nei centri che hanno adottato il nuovo orario. L'iniziativa è stata avviata dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi per offrire servizi educativi extrascolastici.

Due ‘open day’ per conoscere e ‘provare’ le attività educative e ludiche che si svolgono nei centri infanzia della città dove è stato attivato il prolungamento orario, servizio predisposto nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale per impegnare in attività educative extrascolastiche bambini e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Alto Adige, scuole dell’infanzia: oggi ultimo giorno per le iscrizioni, orario prolungato più flessibile dal 2026/27Oggi, martedì 16 gennaio, scade il termine per iscrivere i bambini e le bambine alle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Bolzano per...

Scuole dell’infanzia a Bolzano, cambia il tempo prolungato: soglia abbassata a 8 bambini e nuove tariffeLa Giunta di Bolzano ha approvato l’abbassamento a 8 bambini della soglia per l’attivazione del tempo prolungato nelle scuole dell’infanzia e la...

Contenuti utili per approfondire Scuole.

Temi più discussi: Graduatoria di ammissione alle scuole dell’infanzia comunali a.s. 2026/2027; Bandi e Avvisi; Graduatorie provvisorie Scuole dell'infanzia 2026/2027; Iscrizione prima classe 2026-2027: scade oggi 21 febbraio 2026 ore 20. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE].

Scuola dell’infanzia: come l’asilo modella il senso di giustizia e l’equità nei bambiniNon c’è crescita davvero inclusiva se, fin dall’inizio, non ci educhiamo a pensare che nessuno è di troppo. La nostra sfida, oggi, è quella di non limitarci a celebrare tale esperienza con le parole ... ilsole24ore.com

Asili nido e scuole dell’infanzia: arrivano i contributi per arredi innovativi. Ecco chi può partecipareIl bando del Ministero dell'istruzione mira a migliorare l'offerta educativa per bambini 0-6 anni nelle regioni più sviluppate e in transizione. Contributi fino a 2 mila euro per posto, scadenza candi ... italiaoggi.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.